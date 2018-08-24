15:07, 24 Августа 2018
Налоговая служба объяснила, почему в Карелии могут ликвидировать 30 гаражных кооперативов
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Управление Федеральной налоговой службы по Карелии предупредило о возможном прекращении деятельности около 30 гаражно-строительных кооперативов, не предоставивших в налоговый орган сведения о регистрации.
Об этом говорится в ответе начальника УФНС Александра Гнедых на запрос деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Он пояснил, что по закону, вступившему в силу еще 1 июля 2002 года, все организации, зарегистрированные до этой даты, должны были направить в регистрирующий орган "Сообщение сведений о юридическом лице, зарегистрированном до июля 2002 года".
По словам Гнедых, в Карелии этого до сих пор не сделали более 200 организаций, в том числе, около 30 гаражно-строительных кооперативов.
Подробности – по ссылке.
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