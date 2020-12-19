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Налоговая служба в Петрозаводске возобновила личный прием, прекращенный из-за коронавируса

Новости. Общество
11:02, 20 Декабря 2020
фото: Яндекс. Карты
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Налоговая инспекция по городу Петрозаводску объявила о возобновлении личного приема граждан в офисе ИФНС, приостановленного из-за опасности распространения коронавируса.

Как сообщили в ИФНС, обслуживание в операционных залах возобновилось с 18 декабря.

Прием посетителей осуществляется по установленному графику исключительно по предварительной записи через интернет-портал ФНС России с посомщью сервиса "Онлайн- запись на прием в инспекцию".

Вместе с тем, ИФНС рекомендовала налогоплательщикам по возможности использовать бесконтактные способы решения вопросов с налоговой службой. Для этого есть "Личные кабинеты
налогоплательщиков", интерактивные сервисы на сайте ФНС, боксы для приема бумажной корреспонденции в офисе ИФНС.

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