Налоговая служба в Петрозаводске возобновила личный прием, прекращенный из-за коронавируса

Налоговая инспекция по городу Петрозаводску объявила о возобновлении личного приема граждан в офисе ИФНС, приостановленного из-за опасности распространения коронавируса.
Как сообщили в ИФНС, обслуживание в операционных залах возобновилось с 18 декабря.
Прием посетителей осуществляется по установленному графику исключительно по предварительной записи через интернет-портал ФНС России с посомщью сервиса "Онлайн- запись на прием в инспекцию".
Вместе с тем, ИФНС рекомендовала налогоплательщикам по возможности использовать бесконтактные способы решения вопросов с налоговой службой. Для этого есть "Личные кабинеты
налогоплательщиков", интерактивные сервисы на сайте ФНС, боксы для приема бумажной корреспонденции в офисе ИФНС.
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