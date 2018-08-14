Налоговики требуют 1,3 млн рублей с ТД "Карелия-Маркет"

Арбитражный суд Карелии включил требования ФНС в реестр требований кредиторов ООО "Торговый дом Карелия-Маркет", в отношении которого введена процедура наблюдения.

В Арбитражный суд Карелии поступило заявление Федеральной налоговой службы о включении в реестр требований кредиторов ООО "Торговый дом Карелия-Маркет" требований выплаты 1,1 млн рублей основного долга (в том числе задолженности по страховым взносам и НДФЛ в размере 60,1 тысячи рублей), 231,3 тысячи рублей пени, 31,5 тысячи рублей штрафа, сообщают "Вести Карелии".

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