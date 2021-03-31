Налоговые льготы в Карелии начинают действовать с 50 лет для женщин и с 55 лет для мужчин

УФНС по Карелии подготовило разъяснения о налоговых льготах, которыми жители республики могут воспользоваться с наступлением "дореформенного" пенсионного возраста – 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Например, они имеют право на льготы по земельному налогу в виде налогового вычета на величину кадастровой стоимости шести соток земельного участка.

Кроме того, эти категори жителей Карелии освобождаются от уплаты имущественного налога по одному из выбранных объектов недвижимости – это может быть квартира, комната, доля в праве собственности на квартиру, жилой дом или часть жилого дома, гараж или машиноместо и другие объекты. Как получить эти льготы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".