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Налоговые льготы в Карелии начинают действовать с 50 лет для женщин и с 55 лет для мужчин

Новости. Общество
11:41, 01 Апреля 2021
фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
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УФНС по Карелии подготовило разъяснения о налоговых льготах, которыми жители республики могут воспользоваться с наступлением "дореформенного" пенсионного возраста – 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Например, они имеют право на льготы по земельному налогу в виде налогового вычета на величину кадастровой стоимости шести соток земельного участка.

Кроме того, эти категори жителей Карелии освобождаются от уплаты имущественного налога по одному из выбранных объектов недвижимости – это может быть квартира, комната, доля в праве собственности на квартиру, жилой дом или часть жилого дома, гараж или машиноместо и другие объекты.

Как получить эти льготы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2021-04-01 12:31:55
как соцминималку получать - молодые, а как за имущество платить, так льготы подавай. Двойные стандарты. Вместо льгот лучше всем одинаковую пенсию с 50. А там уж, кто на налоги за имущество, а кто пропьет и промрет - дело хозяйское.
кир
2021-04-01 12:25:13
Усер, сбежавший из города в Питер за халявой, надбавку не получит, когда подойдет время.
Вепс
2021-04-01 12:02:07
Чтобы дожить, надо сделать прививку от ковид.
Джорж
2021-04-01 11:50:16
Дожить бы до этого рубежа?!?
Гость
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