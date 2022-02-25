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Налоговые органы в Карелии будут принимать посетителей независимо от места прописки

Новости. Общество
12:45, 28 Февраля 2022
фото: © Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

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С 28 марта в Карелии изменится структура налоговых органов — инспекции в городах и районах начнут принимать налогоплательщиков по экстерриториальному принципу.

Об этом сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по РК.

Услуги можно будет получить без привязки к конкретному налоговому органу, независимо от места регистрации и места жительства, то есть, в любом удобном плательщику подразделении на территории Карелии.

«На месте инспекций будут организованы территориальные подразделения управления и сохранены офисы с операционными залами для предоставления государственных услуг и обслуживания граждан, куда любой житель Карелии теперь сможет обратиться по вопросам налогообложения», — пояснила руководитель Управления Инна Кравченко.

Постоянные офисы УФНС для приема налогоплательщиков будут работать в Петрозаводске, Кеми, Медвежьегорске, Сортавале, Сегеже, Кондопоге и Костомукше.  В остальных городах еще до реорганизации работали мобильные налоговые офисы, которые приезжают туда по определенному графику. Эта практика сохранится и после 28 марта.

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Комментарии

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кир
2022-02-28 13:06:57
Квартирка тут, а сам в Финляндии давно живет. Это как понимать? Сдает квартирку. Когда в цифровом веке порядок будет?
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