Налоговые органы в Карелии будут принимать посетителей независимо от места прописки

С 28 марта в Карелии изменится структура налоговых органов — инспекции в городах и районах начнут принимать налогоплательщиков по экстерриториальному принципу.

Об этом сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по РК.

Услуги можно будет получить без привязки к конкретному налоговому органу, независимо от места регистрации и места жительства, то есть, в любом удобном плательщику подразделении на территории Карелии.

«На месте инспекций будут организованы территориальные подразделения управления и сохранены офисы с операционными залами для предоставления государственных услуг и обслуживания граждан, куда любой житель Карелии теперь сможет обратиться по вопросам налогообложения», — пояснила руководитель Управления Инна Кравченко.

Постоянные офисы УФНС для приема налогоплательщиков будут работать в Петрозаводске, Кеми, Медвежьегорске, Сортавале, Сегеже, Кондопоге и Костомукше. В остальных городах еще до реорганизации работали мобильные налоговые офисы, которые приезжают туда по определенному графику. Эта практика сохранится и после 28 марта.