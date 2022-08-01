Налоговые доходы муниципальных бюджетов Карелии выросли в 2021 году

Объем поступлений налоговых доходов в бюджеты городов и районов Карелии в первом полугодии увеличился на 7,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая сумма собранных налогов превысила 3 млрд рублей.

Об этом сообщили в министерстве финансов Карелии.

Основной источник доходов муниципальных бюджетов — налог на доходы физических лиц. За январь–июнь платежи по этому налогу выросли на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также отмечается рост поступлений по акцизам, налогу, взимаемому в связи с патентной системой налогообложения, и имущественным налогам физических лиц.