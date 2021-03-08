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Налоговые службы в Карелии вернулись к "довирусному" режиму приема граждан

Новости. Общество
09:44, 09 Марта 2021
фото: Яндекс. Карты
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Налоговые органы Карелии возобновили прием налогоплательщиков в операционных залах территориальных инспекций как по предварительной записи, так и при личном обращении.

Об этом сообщила пресс-служба УФНС по РК

Режим работы налоговой инспекции можно уточнить на сайте ФНС России в разделе "Информация об УФНС России вашего региона" - "контакты инспекций" или по бесплатному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Подробнее о работе подрзаделений налоговой службы читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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