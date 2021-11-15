«Нам, что, неделю под открытым небом жить?»

Житель отдаленного поселка Карелии пожаловался на плохое транспортное сообщение.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился житель Калевальского района и сообщил, что к ним в поселок Боровой автобус приезжает раз в неделю.

«Вот выедем мы из поселка, а потом неделю ждать, чтобы домой вернуться. Нам, что, под открытым небом ночевать?!» — возмутился житель Борового.

Селянин объяснил, что из Петрозаводска в Костомукшу три раза в неделю ходит автобус, но до поселка Боровой он не идет, поэтому жителям Борового ничего не остается, как подгадывать свои поездки под расписание единственного рейса в неделю либо ехать на такси.

«А такси-то у нас в Боровом нет, оно только в Костомукше, поэтому за проезд нам надо платить двойную цену — шесть тысяч рублей», — посетовал житель Борового.

Также мужчина рассказал, что в Костомукшу неоднократно приезжали чиновники, но к к ним, в поселок Боровой, что находится в 200 км так никто и не заглянул.

«А вот если бы они к нам приехали, то увидели бы, как мы живем: ни транспортного сообщения, ни почищенных дорог. О каком будущем Калевальского района можно здесь говорить, — сказал житель Борового. — Вы уж там разберитесь с транспортным сообщением, пусть хоть автобус этот, что из Петрозаводска до Костомукши три раза в неделю ходит, пустят до нашего поселка, ведь людям кому куда надо — и на работу, и к врачам».