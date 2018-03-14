"Нам сказали, что с полицией придут выселять"

Как власти Петрозаводска проводят добровольно-принудительное расселение разрушающегося дома №16 по улице Державина.

"Предлагают выехать в общежитие на Кемской, - рассказала женщина. - Одна комната там ничего, а вторая бичовник - ни туалета, ни кухни, ни душевой мы не нашли, через коридор где-то.

Еще на Варламова предлагали малюсенькую комнатку. А у нас трое детей, ну куда все разместятся, тем более с инвалидом?! Мы, конечно, отказались. Так нам сказали, что в понедельник, если не съедем до 19.00, с полицией придут выселять. Мы на всякий случай вещи в мешки сложили".

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