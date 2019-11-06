14:43, 06 Ноября 2019
Написанную в Карелии картину продают в Лондоне на аукционе за 2 млн фунтов стерлингов
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25 ноября на аукционе в британской столице будут торговать живописью и прикладным искусством.
Как сообщает robb.report, топ-лоты — полутораметровое полотно "Ярилины зовы" Николая Рериха, написанное в 1919 году в Карелии, где он скрывался от бурь революции перед окончательным отъездом в Индию (£1,5−2 млн), портрет Фешина (£2−3 млн) и редкий советский фарфор. На отдельном аукционе русских книг выставят полное прижизненное издание "Евгения Онегина" (£100−150 тыс.).
"Ярилины зовы", Николай Рерих, 1919 г.
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