Написанную в Карелии картину продают в Лондоне на аукционе за 2 млн фунтов стерлингов

25 ноября на аукционе в британской столице будут торговать живописью и прикладным искусством.

Как сообщает robb.report, топ-лоты — полутораметровое полотно "Ярилины зовы" Николая Рериха, написанное в 1919 году в Карелии, где он скрывался от бурь революции перед окончательным отъездом в Индию (£1,5−2 млн), портрет Фешина (£2−3 млн) и редкий советский фарфор. На отдельном аукционе русских книг выставят полное прижизненное издание "Евгения Онегина" (£100−150 тыс.).

"Ярилины зовы", Николай Рерих, 1919 г.