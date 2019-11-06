Подписаться
Новости. Культура
14:43, 06 Ноября 2019
фото: Аукционный дом Christie's / © GLOBAL LOOK PRESS

Написанную в Карелии картину продают в Лондоне на аукционе за 2 млн фунтов стерлингов

Загрузка...

25 ноября на аукционе в британской столице будут торговать живописью и прикладным искусством.

Как сообщает robb.report, топ-лоты — полутораметровое полотно "Ярилины зовы" Николая Рериха, написанное в 1919 году в Карелии, где он скрывался от бурь революции перед окончательным отъездом в Индию (£1,5−2 млн), портрет Фешина (£2−3 млн) и редкий советский фарфор. На отдельном аукционе русских книг выставят полное прижизненное издание "Евгения Онегина" (£100−150 тыс.).

"Ярилины зовы", Николай Рерих, 1919 г.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2019-11-06 14:55:20
Вот это да , выдал Рерих шедевр в Карелии . :) Таких людей здесь ( В Карелии) уже практически не осталось))) :)
новый
2019-11-06 14:50:47
Судя по картине, самобытные за 100 лет совсем не изменились.
zanoza
2019-11-06 15:03:08
новый, ты тоже не изменился, хотя и взял новый ник :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
31.10.2019, 13:36
Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)
02.11.2019, 09:20
Появилось видео с места смертельной аварии в Карелии (ВИДЕО)
03.11.2019, 11:00
Волки съели собаку в поселке Карелии
30.10.2019, 16:30
Пивненко рассказала о "злых женщинах" на МАПП "Вяртсиля"

Аналитика

05.11.2019 10:42
Обществоведение
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем" 1
Руководитель родительской организации детей-инвалидов в Карелии борется за наведение порядка в специализированных интернатах и считает неправильным строительство коррекционной школы в Соломенном.
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
31.10.2019 15:41
Ответ Грете Тунберг 14
31.10.2019 11:31
"Можно и из провинции делать федеральный проект"
31.10.2019 10:32
Безопасный дом и добрый двор
30.10.2019 16:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:44
Без политики
Как выбрать планировку квартиры
В этой статье вы узнаете, как выбрать планировку квартиры, которая идеально подойдёт для вашей семьи.
"Мы потеряли, а вернее, у нас отняли что-то очень важное..." 5
05.11.2019 14:33
Преимущества таунхауса: стоит ли выбирать?
31.10.2019 09:24
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
30.10.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

Ваше право" на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 11:52
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»