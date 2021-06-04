Народный артист России скончался в Карелии

Народный артист России Пекки Микшиев умер в пятницу на 87-ом году жизни после тяжёлой продолжительной болезни.

Сообщение об этом опубликовано на официальной странице Национального театра Карелии в Фейсбуке.

«Скончался выдающийся деятель карельской национальной культуры, народный артист России, заслуженный артист Карелии, Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского Пётр Григорьевич Микшиев», — говорится в сообщении.

В Национальном театре он проработал всю свою жизнь.

«Ведущий артист, мастер сцены П. Г. Микшиев был и остаётся непререкаемым авторитетом для молодого поколения и неотъемлемой частью истории Национального театра Карелии. За годы работы в театре им создано более 200 ролей. На карельском, финском, русском языках герои П. Г. Микшиева доносили до зрителя любого возраста в разных городах и странах историческую память о своих корнях, чтобы заронить в их сердца и души мысль о необходимости любить, сохранять и приумножать культурное богатство родной земли», — отметили в театре.

О месте и времени прощания будет сообщено позже.