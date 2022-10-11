Нарушители от 28 до 60 лет попались росгвардейцам в четырех городах Карелии

Сотрудники вневедомственной охраны задержали за выходные нескольких человек — все нарушители попались в магазина, сообщили в Росгвардии республики.

За минувшие выходные вневедомственная охрана задержала нескольких нарушителей, возрастом от 28 до 60 лет, в четырех городах Карелии. Четыре нарушения были зарегистрированы в Петрозаводске, два — в Олонце, по одному — в Кеми и Сегеже.

Почти все нарушения были связаны с кражами товаров. Из магазинов выносили все — от спиртного до средств гигиены. Общая сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей.

Лишь в Олонце 40-летний местный житель спьяну не пытался ничего украсть, а просто приставал к окружающим, игнорируя замечания персонала.

Всех нарушителей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.