Население Карелии сокращается, но уже не так быстро, как в раньше

Численность постоянного населения Карелии с начала года сократилась на 2,2 тысяч человек – не так сильно, как в 2018 году.

В прошлом году за тот же период количество жителей республики уменьшилось на 2,8 тысяч человек.

Такие данные приведены в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".