Население Карелии сокращается, но уже не так быстро, как в раньше

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Численность постоянного населения Карелии с начала года сократилась на 2,2 тысяч человек – не так сильно, как в 2018 году.
В прошлом году за тот же период количество жителей республики уменьшилось на 2,8 тысяч человек.
Такие данные приведены в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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