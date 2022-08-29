Населению Карелии разрешат заготавливать лес для ремонта и отопления дач

Жители Карелии получат право заготавливать древесину для строительства, ремонта и отопления дачных домов после внесения изменений в республиканское законодательство.

Законопроект о внесении изменений в закон «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд» поддержал сегодня комитет по агропромышленной политике, природопользованию и экологии парламента республики.

«Если раньше у нас в законе предусматривались 150 кубометров только для строительства домов в населенных пунктах, то теперь появляется строительство садовых домов на садовых участках», — пояснил заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев.

«Любой дачник имеет право обратиться и получить 150 кубов на строительство садового дома», — добавил представитель главы республики в парламенте Юрий Шабанов.

Согласно проекту закона, кроме строительства дачники смогут заготавливать древесину для ремонта и отопления садовых домиков.