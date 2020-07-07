Населенные пункты, никогда не знавшие Интернета, подключены к Сети

Власти Карелии сообщили о подключении к Интернету новых населенных пунктов.

На данный момент уже подключено 58 объектов, на 66 объектах работы завершаются. Еще на 20 объектах Интернет появится до конца сентября.

Мероприятия проводит ПАО "Ростелеком". К началу июля

компания закончила работы в 32 населенных пунктах республики. В семи из них созданы новые узлы связи. Одиннадцать населенных пунктов в Кондопожском, Медвежьегорском, Пряжинском, Пудожском и Сортавальском районах ранее не имели доступа к глобальной сети.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".