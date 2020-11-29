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Нашлось объяснение, зачем могут заварить все мусоропроводы в жилых домах

Новости. Экономика
16:28, 30 Ноября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Инициатива властей Карелии отказаться при строительстве жилья от устройства мусоропроводов получила продолжение: их предлагают заварить во всех домах.

Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов считает, что это необходимо для внедрения в России раздельного сбора мусора.

"При самом серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России", — сказал Иванов.

По его словам, мусоропроводы являются "рассадниками крыс и тараканов".

"И когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном – о чем дальше говорить?", — заявил Иванов в интервью "Интерфаксу".

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что министерство строительства России поддержало предложение властей Карелии исключить из перечня обязательных требований к строительству жилья устройство мусоропроводов.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-30 17:27:32
Сергей Иванов, который по экологии, это внедряет. :)
Os
2020-11-30 17:21:59
Все дворы будут в этом случае загажены мусором. Никто к контейнерам не понесет, не у каждого дома они рядом.
12345
2020-11-30 17:15:38
А что местный регоператор сделал для организации раздельного сбора и утилизации мусора? Ничего! Сами ничего не делают.
тетка
2020-11-30 17:04:12
Идиотов во власти немеряно
театральный критик
2020-11-30 16:52:28
Это не инициатива властей Карелии. Не надо передергивать.
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