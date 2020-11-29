Нашлось объяснение, зачем могут заварить все мусоропроводы в жилых домах

По его словам, мусоропроводы являются "рассадниками крыс и тараканов".

"И когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном – о чем дальше говорить?", — заявил Иванов в интервью "Интерфаксу".

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что министерство строительства России поддержало предложение властей Карелии исключить из перечня обязательных требований к строительству жилья устройство мусоропроводов.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".