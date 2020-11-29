Нашлось объяснение, зачем могут заварить все мусоропроводы в жилых домах

Инициатива властей Карелии отказаться при строительстве жилья от устройства мусоропроводов получила продолжение: их предлагают заварить во всех домах.
Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов считает, что это необходимо для внедрения в России раздельного сбора мусора.
"При самом серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России", — сказал Иванов.
По его словам, мусоропроводы являются "рассадниками крыс и тараканов".
"И когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном – о чем дальше говорить?", — заявил Иванов в интервью "Интерфаксу".
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что министерство строительства России поддержало предложение властей Карелии исключить из перечня обязательных требований к строительству жилья устройство мусоропроводов.
Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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