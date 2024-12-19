В России запретили покупать на маткапитал один вид жилья

Совфед одобрил закон, исключающий возможность покупки на маткапитал определенного жилья.

Совет Федерации на последнем в 2024 году заседании одобрил закон, исключающий возможность покупки с помощью средств материнского капитала непригодного для проживания жилья, сообщает РБК.

Если до принятия этого закона отказать в маткапитале могли в случаях, когда имелась информация о признании квартиры или дома непригодными для проживания, то с 1 января 2025 надо будет доказать, что планируемое к покупке жилье является пригодным для жизни.

Основанием для отказа по заявлению о распоряжении маткапиталом с 1 января 2025 года станет отсутствие заключения, которое подтверждает, что жилье пригодно для проживания. Приобретаемая недвижимость также должна соответствовать всем требованиям, которые предъявляются к жилому помещению.

Необходимость принятия закона, по мнению его авторов, возникла из-за распространенности мошеннической схемы приобретения жилья, которое непригодно для жизни. Также фиксировалось большое количество правонарушений при покупке такого жилья для обналичивания средств маткапитала.

В феврале этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала как минимум до 2030 года. Законопроект о продлении программы Минтруд вынес в конце октября на общественное обсуждение. Пока программа действует до 2026 года.