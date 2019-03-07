Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:30, 07 Марта 2019
фото: Instagram

Настя Ивлеева показала эротический танец у шеста и прокатилась голой на скутере

Загрузка...

Телеведущая Настя Ивелеева снялась в сериале. Поклонники назвали дебют звезды полнейшим провалом.

Телеканал "Пятница" выпустил на экраны ситком "Туристическая полиция". В главной роли комедийного сериала снялась телеведущая и блогер Настя Ивлеева.

Звезда полностью выложилась на съемочной площадке. Без помощи дублеров Ивлеева танцевала эротический танец у шеста, каталась голой на скутере и снялась в постельной сцене, пишет издание "Дни.ру".


Кадр из сериала

Меж тем, старания Насти не оценило преданные поклонники, после просмотра первой серии они в буквальном смысле плюются. В комментариях к трейлеру проекта на YouTube, многие интернет-обывател


Кадр из сериала
и писали, что комедия получилась неоправданно пошлой.

Зрители отмечали, что из-за обилия обнаженки Настя выглядит в этом проекте не лучшим образом, ассоциируется, так сказать, с падшей женщиной.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2019, 21:30
Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара
02.03.2019, 12:08
ФОТО: В Петрозаводске столкнулись три автомобиля
28.02.2019, 10:45
В Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести женщину
04.03.2019, 12:37
В Карелии за два месяца убили 7 человек
05.03.2019, 13:05
Любовь прошла, никто не вспоминает
04.03.2019, 09:25
В Петрозаводске нашли пропавшую без вести женщину

Аналитика

Сегодня 14:07
Обществоведение
"Люцифер" и "Краснопуз"
Как в горсуде Петрозаводска священнику Ивану Петунову ужесточили режим наказания.
Любовь прошла, никто не вспоминает 4
05.03.2019 13:05
"За школу и садик будем воевать!" 5
05.03.2019 11:56
"Единая Россия" превратилась в "проблемный актив" 4
01.03.2019 12:44
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии 1
28.02.2019 14:46
Вся аналитика

Чтиво

06.03.2019 13:45
Личное мнение
Символ прошлого 8
В этом году Петрозаводск отметит полувековой юбилей мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы".
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
архив чтиво

Медиа

Кайтингисты на Онежском озере
04.03.2019 16:26
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы поститься?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»