Настя Ивлеева показала эротический танец у шеста и прокатилась голой на скутере

Телеведущая Настя Ивелеева снялась в сериале. Поклонники назвали дебют звезды полнейшим провалом.

Телеканал "Пятница" выпустил на экраны ситком "Туристическая полиция". В главной роли комедийного сериала снялась телеведущая и блогер Настя Ивлеева.

Звезда полностью выложилась на съемочной площадке. Без помощи дублеров Ивлеева танцевала эротический танец у шеста, каталась голой на скутере и снялась в постельной сцене, пишет издание "Дни.ру".



Кадр из сериала

Меж тем, старания Насти не оценило преданные поклонники, после просмотра первой серии они в буквальном смысле плюются. В комментариях к трейлеру проекта на YouTube, многие интернет-обывател



Кадр из сериала

и писали, что комедия получилась неоправданно пошлой.

Зрители отмечали, что из-за обилия обнаженки Настя выглядит в этом проекте не лучшим образом, ассоциируется, так сказать, с падшей женщиной.