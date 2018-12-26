Настя Ивлеева ушла из шоу "Орел и решка.Перезагрузка"

Программа объявила об окончании сезона, который длился два года. Вместе с участниками шоу покинула телеведущая Настя Ивлеева.

Девушка ведет свой юмористический блог, который собрал 10 миллионов подписчиков, пишет Cosmopolitan.

Сегодня в официальном заявлении об окончании сезона Ивлеева поделилась эмоциями с подписчиками в Instagram:

"Закончилось путешествие, длиной в два года! СПА-СИ-БО!!! СПАСИБО!!! Я вас очень, очень люблю! Сейчас я в полнейшем словесном ступоре от эмоций и воспоминаний, которые разрывают меня на кусочки! Пту, ты всё знаешь! И да,не забывайте, где заканчивается одна история, начинается другая!".