Настя Ивлеева ушла из шоу "Орел и решка.Перезагрузка"

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Программа объявила об окончании сезона, который длился два года. Вместе с участниками шоу покинула телеведущая Настя Ивлеева.
Девушка ведет свой юмористический блог, который собрал 10 миллионов подписчиков, пишет Cosmopolitan.
Сегодня в официальном заявлении об окончании сезона Ивлеева поделилась эмоциями с подписчиками в Instagram:
"Закончилось путешествие, длиной в два года! СПА-СИ-БО!!! СПАСИБО!!! Я вас очень, очень люблю! Сейчас я в полнейшем словесном ступоре от эмоций и воспоминаний, которые разрывают меня на кусочки! Пту, ты всё знаешь! И да,не забывайте, где заканчивается одна история, начинается другая!".
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