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Настя Каменских рассказала об интимной жизни с мужем

Новости. Общество
19:40, 29 Января 2020
фото: © www.instagram.com/kamenskux
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В эфире шоу певица поделилась откровениями о том, как принимает душ с мужем.

Звездные супруги вошли в состав жюри развлекательного шоу талантов. Во время общения со своим коллегой, молдавским певцом Даном Баланом, пара рассекретила подробности личной жизни, пишет Cosmopolitan.

Рэпер внезапно вспомнил, как нежно проводит время с супругой в душе. Он отметил, что редко принимает банные процедуры в одиночку.

"Мы вот, например, моем друг друга. А ты что, моешься сам? Я думал, прибегают пажи и говорят: "Да, король". Один на другого становится – и начинают его мыть с ног до головы", – пошутил в эфире Потап.

Настя иронично добавила, что всегда готова проявить нежность в душе с Потапом.

"Да, знаешь как романтично – помыть друг другу спинку?", – игриво отметила певица.

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