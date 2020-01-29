Настя Каменских рассказала об интимной жизни с мужем

В эфире шоу певица поделилась откровениями о том, как принимает душ с мужем.

Звездные супруги вошли в состав жюри развлекательного шоу талантов. Во время общения со своим коллегой, молдавским певцом Даном Баланом, пара рассекретила подробности личной жизни, пишет Cosmopolitan.

Рэпер внезапно вспомнил, как нежно проводит время с супругой в душе. Он отметил, что редко принимает банные процедуры в одиночку.

"Мы вот, например, моем друг друга. А ты что, моешься сам? Я думал, прибегают пажи и говорят: "Да, король". Один на другого становится – и начинают его мыть с ног до головы", – пошутил в эфире Потап.

Настя иронично добавила, что всегда готова проявить нежность в душе с Потапом.



"Да, знаешь как романтично – помыть друг другу спинку?", – игриво отметила певица.