Реклама
Жители Олонецкого района устраивают уникальные праздники, чтобы познакомить гостей с карельской культурой (ВИДЕО)
Новое
Сегодня 11:05
Настало время принимать решения в пользу места, которое мы называем домом (ВИДЕО)
Сегодня 08:30
Участковые избирательные комиссии начали работу в Карелии
08.09.2021 22:23
На выборах в Карелии начался прием заявлений о голосовании по месту нахождения
08.09.2021 17:46
Полный список кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Карелии
07.09.2021 16:03
Лахденпохский район - настоящие ворота в Карелию (ВИДЕО)
06.09.2021 09:15
Жители Медвежьегорского района помнят и берегут свою историю (ВИДЕО)
03.09.2021 07:56
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19

Наталия Киселене призвала голосовать за «Яблоко»

Новости. Общество
11:12, 09 Сентября 2021

Новости партнеров

Заместитель директора по качеству Олонецкого молочного комбината Наталия Киселене призвала жителей Карелии поддержать партию «Яблоко».

Напомним, в 2016 году Киселене участвовала в выборах в Государственную Думу именно при поддержке «Яблока».

— В России много политических партий, все они обещают порядок и достаток, у всех красивые программы, написанные опытными пиарщиками. Для меня же, в первую очередь, значение имеют человеческие качества. Команда партии «Яблоко» — умные, порядочные люди, которые борются за то, чтобы жизнь в Карелии действительно улучшилась. Все они хотят не поблажек для себя, а того, чтобы в республике действовали единые, честные правила игры, и не было особых условий для избранных, — сказала Наталия Киселене в своем обращении.

Киселене уверена, что команда партии «Яблоко» будет честно, эффективно и профессионально отстаивать интересы жителей Карелии.

— Призываю всех, кто меня знает и доверяет, проголосовать за партию "Яблоко". Партию порядочных людей, которые искренне работают на благо людей и поддерживают карельских производителей.

Заказчик и изготовитель: Избирательное объединение Региональное отделение Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО“ в Республике Карелия, юр.адрес: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 8, офис 15, ИНН 1001045327. Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение Политической Партии „Российская объединенная демократическая партия ‚ЯБЛОКО‘ в Республике Карелия; Дата изготовления: 09.09.2021; Дата публикации: 09.09.2021. Тираж: 1 экз.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона
05.09.2021, 11:42
Жители Карелии требуют включить отопление
07.09.2021, 08:20
Гриб-мутант обнаружен в Карелии (ФОТО)
05.09.2021, 11:23
Извращенец прячется в кустах у Дома бокса в Петрозаводске

Чтиво

07.09.2021 17:10
Кофе со сливками
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
Новый пластический хирург клиники «Кивач» Арутюн Зиалян — о ринопластике без травм, тонких талиях без удаления ребер, природной асимметрии и липосакции у мужчин.
Деньги из камня 1
07.09.2021 08:57
Гостиница Пийпун Пиха в Сортавала — обзор, цены, отзывы
06.09.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»