Наталия Киселене призвала голосовать за «Яблоко»

Заместитель директора по качеству Олонецкого молочного комбината Наталия Киселене призвала жителей Карелии поддержать партию «Яблоко».

Напомним, в 2016 году Киселене участвовала в выборах в Государственную Думу именно при поддержке «Яблока».

— В России много политических партий, все они обещают порядок и достаток, у всех красивые программы, написанные опытными пиарщиками. Для меня же, в первую очередь, значение имеют человеческие качества. Команда партии «Яблоко» — умные, порядочные люди, которые борются за то, чтобы жизнь в Карелии действительно улучшилась. Все они хотят не поблажек для себя, а того, чтобы в республике действовали единые, честные правила игры, и не было особых условий для избранных, — сказала Наталия Киселене в своем обращении.

Киселене уверена, что команда партии «Яблоко» будет честно, эффективно и профессионально отстаивать интересы жителей Карелии.

— Призываю всех, кто меня знает и доверяет, проголосовать за партию "Яблоко". Партию порядочных людей, которые искренне работают на благо людей и поддерживают карельских производителей.

Заказчик и изготовитель: Избирательное объединение Региональное отделение Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО“ в Республике Карелия, юр.адрес: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 8, офис 15, ИНН 1001045327. Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение Политической Партии „Российская объединенная демократическая партия ‚ЯБЛОКО‘ в Республике Карелия; Дата изготовления: 09.09.2021; Дата публикации: 09.09.2021. Тираж: 1 экз.