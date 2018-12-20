Наталья Бочкарева дебютировала на музыкальном поприще

Актриса, сыгравшая роль Даши Букиной в сериале"Счастливы вместе", решила попробовать себя в музыке и записала первую песню

Актриса призналась призналась в Instagram, что долго не решалась сменить амплуа.

Песня называется "Убирайся". Лирическая героиня узнала об измене любимого, хочет забыть его и больше не возвращаться, чтобы ни случилось, пишет Cosmopolitan.

Наталья с волнением представила своим поклонникам трек:

"Когда буквально несколько часов назад, ещё в 12 ночи, моя первая, такая важная, песня появилась в сети на разных музыкальных платформах, скажу честно, я открыла бутылку шампанского и сразу же написала своему менеджеру, чтобы выплеснуть эмоции!"

Она призналась, что ночью трек не собрал много прослушиваний, что певицу сильно расстроило. Но фанаты её успокоили: песня получилась эмоциональной, а многие даже нашли эту ситуацию близкой себе.