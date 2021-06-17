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Нацархив Карелии научит горожан разбираться в документах

Новости. Общество
12:39, 18 Июня 2021
фото: Национальный архив Республики Карелия / ВК

Национальный архив Республики Карелия планирует организовать курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области архивного дела и документоведения.

Нацархив Карелии получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования, в рамках которой планирует проводить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области архивного дела и документоведения. Об этом информирует паблик архива.

Сотрудники Нацархива намерены в ближайшее время анонсировать программы курсов повышения квалификации и график их проведения. Они также просят горожан предложить им наиболее актуальные темы, на которые стоит обратить внимание в рамках курсов.

Ранее сообщалось, что в Карелии рассекречена часть документов Совета министров Карело-Финской ССР и Карельской АССР.

 

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