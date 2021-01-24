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В Карелии рассекречена часть документов Совета министров Карело-Финской ССР и Карельской АССР

Новости. Общество
09:52, 25 Января 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Документы находятся на хранении в Национальном архиве республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил акты по рассекречиванию части документов Совета министров Карело-Финской ССР и Карельской АССР. Эти документы находятся на хранении в Национальном архиве республики.

Согласно губернаторскому распоряжению, грифы секретности сняты с части документов правительства бывшей союзной республики СССР, датированных периодами 1951-1952 и 1954 годов. Кроме того, открытой стала часть документов Совмина Карельской автономной республики в составе РСФСР периодов 1959, 1968, 1970, 1985 и 1990 годов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
миша
2021-01-25 10:23:12
Обязательно их надо напечатать, только боюсь, что театральный кир, там будет первым. Или он тогда еще в кишлаке жил?
Вася
2021-01-25 10:18:44
кто наблюдает за нами из глубин бункера
театральный критик
2021-01-25 10:02:39
Где списки пособников финских карателей ?
Гость
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