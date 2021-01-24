В Карелии рассекречена часть документов Совета министров Карело-Финской ССР и Карельской АССР

Документы находятся на хранении в Национальном архиве республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил акты по рассекречиванию части документов Совета министров Карело-Финской ССР и Карельской АССР. Эти документы находятся на хранении в Национальном архиве республики.

Согласно губернаторскому распоряжению, грифы секретности сняты с части документов правительства бывшей союзной республики СССР, датированных периодами 1951-1952 и 1954 годов. Кроме того, открытой стала часть документов Совмина Карельской автономной республики в составе РСФСР периодов 1959, 1968, 1970, 1985 и 1990 годов.