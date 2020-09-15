Покончил с собой националист Тесак, который должен был отбывать срок в Карелии

Один из лидеров националистического движения Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска.

"Тело Марцинкевича нашли в одной из камер СИЗО-3 Челябинска. По предварительным данным, он покончил с собой", - сказал собеседник ТАСС.

В конце декабря 2018 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Он отбывал наказание в Республике Коми. В октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил ему приговор, сняв обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Общий срок наказания был снижен до менее девяти лет.

Как отмечал его адвокат Иван Сидорович, с учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, его подзащитный должен был получить право на условно-досрочное освобождение.

"Коммерсантъ" сообщает, что свой последний десятилетний срок Тесак должен был отбывать в Карелии. Однако в карельской колонии националист не задержался, утверждает издание. Его отправили по этапу в Красноярск, оттуда в Новосибирск, а затем через Челябинск в Москву, где он должен был выйти на свободу.

Защита Марцинкевича считает, что во время этапа в Красноярске националист попал в так называемую пресс-хату, где его заставили написать явку с повинной о совершении тяжких преступлений, в том числе, по некоторым данным, об убийствах.

"Адвокаты, в разное время защищавшие Тесака, не верят в то, что он мог уйти из жизни добровольно, и сказали, что будут добиваться полноценного расследования происшедшего", - сообщил "Коммерсантъ".