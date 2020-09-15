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Покончил с собой националист Тесак, который должен был отбывать срок в Карелии

Новости. Криминал
13:38, 16 Сентября 2020
фото: @ РИА Новости / Рамиль Ситдиков. Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич (Тесак). Архивное фото
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Один из лидеров националистического движения Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска.

"Тело Марцинкевича нашли в одной из камер СИЗО-3 Челябинска. По предварительным данным, он покончил с собой", - сказал собеседник ТАСС.

В конце декабря 2018 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Он отбывал наказание в Республике Коми. В октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил ему приговор, сняв обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Общий срок наказания был снижен до менее девяти лет.

Как отмечал его адвокат Иван Сидорович, с учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, его подзащитный должен был получить право на условно-досрочное освобождение.

"Коммерсантъ" сообщает, что свой последний десятилетний срок Тесак должен был отбывать в Карелии. Однако в карельской колонии националист не задержался, утверждает издание. Его отправили по этапу в Красноярск, оттуда в Новосибирск, а затем через Челябинск в Москву, где он должен был выйти на свободу.

Защита Марцинкевича считает, что во время этапа в Красноярске националист попал в так называемую пресс-хату, где его заставили написать явку с повинной о совершении тяжких преступлений, в том числе, по некоторым данным, об убийствах.

"Адвокаты, в разное время защищавшие Тесака, не верят в то, что он мог уйти из жизни добровольно, и сказали, что будут добиваться полноценного расследования происшедшего", - сообщил "Коммерсантъ".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-09-16 15:24:39
Что-то на Столице кулацких подпевал прибавилось.
Не слышу их заунывных стонов по поводу посадки их же руководителей. Всё стараются про Дмитриева вякнуть, про Ширшину вспомнить...
zanoza
2020-09-16 15:41:14
Leopol'd, стрелки переводят, чтобы их проворовавшихся хозяев меньше вспоминали.
zanoza
2020-09-16 15:09:05
Человеку свобода светила, а он от такого счастья покончил собой.
Generalus87
2020-09-16 15:06:03
Все всё понимают
Театральный критик
2020-09-16 14:12:20
Зато педофилы очень дорожат своими жизнями под предлогом исследований сталинских репрессий
Юнипер
2020-09-16 14:46:27
Театральный критик, это точно
zanoza
2020-09-16 15:06:59
Юнипер, от тебя за версту новым отдаёт, опять ник сменил, но душонку поганую тебе поменять не дано. Создаёшь тут многониковые комментарии не по делу, лишь бы ляпнуть очередную гадость.
zanoza
2020-09-16 15:39:19
тетка, одна навозная муха , но под разными никами :)
тетка
2020-09-16 15:18:39
zanoza, их по запаху можно определить. Как навозом запахло, значит, навозные мухи на сайт слетелись, все с разными никами, но все из одной кучи.
Саныч
2020-09-16 14:27:20
Театральный критик, с обеденным опохмелом!
Юнипер
2020-09-16 14:03:28
Слабунова уже выразила протест?
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