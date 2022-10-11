Национальный музей Карелии приглашает школьников на «Малечину-калечину, пузеля и бильбоке»

Национальный музей республики подготовил для детей экскурсии, разнообразные мастер-классы и необычные занятия.

С 1 по 6 ноября в Национальном музее Карелии пройдут «Осенние каникулы». Так, школьники смогут попробовать свои силы в играх начала XIX века на занятии «Малечина-калечина, пузеля и бильбоке», а на мероприятии «Дочки-матери. Два столетия назад» вспомнят популярную игру у девочек. Об этом сообщили в Минкультуры Карелии.



В необычное путешествие посетители отправятся на занятии «История Круглой площади» и узнают о старейших каменных зданиях Петрозаводска, о площади, которая неоднократно меняла свои названия, познакомятся с интерактивным комплексом в экспозиции.



Расшифровать загадочные послания из прошлого школьники смогут на одноименном занятии, погрузившись в мир археологии Карелии. Самые юные посетители побывают в гостях у Моховой бороды, поговорят о животных, которым нужна почва, а также узнают о ледниковом периоде с помощью интерактивной песочницы.



Кроме того, в музее пройдут полюбившиеся многим мастер-классы: сумка-шоппер, ключница «Домики» и «Коты», роспись на футболке, оформление кружки и многое другое.

Подробнее можно узнать здесь.