Национальный театр Карелии покажет "Пера Гюнта"

На Большой сцене Национального театра Карелии 31 января состоится премьера спектакля "Пер Гюнт. Новеллы".

Режиссер Кирилл Сбитнев и актеры, ставшие его соавторами, взяли на себя смелость сочинить свои собственные истории, опираясь на перипетии сюжета пьесы "Пера Гюнта" Генрика Ибсена, рассказали в театре.

Молодой повеса Пер отправляется в большой мир, по сути ничего о нем не зная и главное – ничего не зная о себе самом. Его путь будет полон разочарований и сиюминутных удовольствий. Калейдоскоп стран и городов, лиц и судеб промелькнет перед ним, и лишь дойдя до последней черты, он сможет понять, куда же он так бежал.

В результате получилось философское музыкально-перформативное высказывание о вечном поиске себя. Главный герой утраивается, существуя одновременно и в прошлом, и в будущем, и в настоящем. Монтаж новелл выполнен по законам кинематографа, поэтому одна из главных линий пьесы – История Сольвейг – вполне закономерно перенесена режиссером на экран.

Действующим лицом, наравне с безымянными персонажами, становится музыка – она настолько глубоко пронизывает действие, что позволяет себе выходить на первый план, становясь смыслообразующим элементом спектакля (композитор и автор музыкального оформления Ксения Коган).

Решенный в строгих тонах, с практическим отсутствием вербального текста "Пер Гюнт. Новеллы" вполне может стать настоящей загадкой для ценителей театральных экспериментов. Кто-то будет искать (и найдет) параллели с первоисточником, кто-то попытается разгадать мотивы режиссера – в любом случае зрителю будет необходимо задействовать весь свой эмпатийный потенциал, чтобы стать частью спектакля, погрузиться в него и получить взамен ту самую энергию, за которой он и приходит в театр.