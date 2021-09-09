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Нацтеатр Карелии покажет спектакль про таинственное убийство

Новости. Культура
10:13, 14 Сентября 2021
фото: Министерство культуры Республики Карелия / ВК

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Национальный театр Карелии готовит премьеру детективного спектакля «Тайны семьи Рейвенскрофт».

25 и 26 сентября в Национальном театре Карелии состоится премьера спектакля «Тайны семьи Рейвенскрофт» американского драматурга Дона Нигро. Об этом информирует Минкульт республики. Сообщается, что в постановке будут переплетаться детектив и мистика.

«В старинном поместье произошло таинственное убийство. С этого начинается, как и положено, любой классический детектив. Но если в дело вмешиваются призраки, то детективная история приобретает мистический оттенок. Именно на смешении мистического триллера и детектива построен спектакль Национального театра Карелии „Тайны семьи Рейвенскрофт“ в постановке петербургского режиссера Бориса Гуревича», — рассказывают в Минкульте.

Искать убийцу будут женщины вместе с инспектором полиции. Спектакль идет на русском языке, его продолжительность — 2 часа 20 минут (с антрактом).

«Пять женщин, пять свидетельниц преступления, и один инспектор полиции распутывают клубок, пытаясь отыскать одну-единственную нить, которая приведет к убийце. Витиеватый сюжет, постепенно раскрывающийся в остроумных диалогах, обыгран в спектакле не только в текстовой, но и в визуальной составляющей. Художница „Тайны семьи Рейвенскрофт“ Мария Брянцева создала на сцене оригинальную световую конструкцию — своеобразную „комнату памяти“ для героев, в которой все тайное рано или поздно становится явным», — говорится в сообщении министерства.

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