«Науку в лицах» покажут под открытым небом в Петрозаводске

Выставка «КарНЦ РАН. Наука в лицах», рассказывающая о карельских ученых, откроется в Петрозаводске 5 октября.

Фотопортеры сотрудников КарНЦ РАН будут выставлены на стендах на Советской площади.

Посетители смогут узнать об исследованиях, которые проводят ученые.

Проект приурочен к 75-летию Карельского научного центра РАН, которому будут посвящены различные международные и всероссийские, научные и научно-популярные мероприятия.