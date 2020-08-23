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Навальный в немецком госпитале находится под круглосуточной охраной

Новости. Общество
19:40, 23 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
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Полиция круглосуточно дежурит у госпиталя, в котором находится политик Алексей Навальный.

Алексея Навального доставили на лечение в Берлин в качестве "гостя канцлера". Такой статус ему предоставили для того, чтобы обеспечить круглосуточную охрану возле клиники. Об этом сообщает "LIFE" со ссылкой на телеканал "ZDF", который, в свою очередь, получил информацию от полиции ФРГ.

Там отметили, что данный шаг не является политическим сигналом для России, а лишь "бюрократической хитростью". Телеканал также добавил, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поручил выяснить причину резкого ухудшения состояния Навального.

Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиарейса Томск — Москва. Самолёт совершил вынужденную посадку в Омске, после чего Навальный впал в кому. Сейчас политик находится в немецкой клинике "Шарите", куда он был доставлен спецрейсом.

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