В Петрозаводске ребенка, который после избиения отцом вышел из 2-летней комы, выписали из больницы

Двухлетнего Артема, который после жестокого избиения отцом вышел из 2-летней комы, перевели из Детской республиканской больницы имени И.Н.Григовича в бывший Дом ребенка.

Как рассказал «Столице на Онего» детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, 2-летний Артем, который 2 года был в коме после жестокого избиения отцом, в июне начал дышать самостоятельно и его отключили от аппарата.

«На сегодняшний день ребенок переведен из ДРБ в паллиативное отделение Реабилитационного центра Детской городской больницы — бывший Дом ребенка. Ему обеспечен полный медицинский уход», — сообщил Геннадий Сараев.

Также детский омбудсмен отметил, что в ближайшее время будет рассматриваться вопрос о лишении матери ребенка родительских прав.

Ранее главный врач Детской республиканской больницы имени И. Н. Григовича Инга Леписева рассказала, что Артему 15 мая исполнилось 2 года. Год и десять месяцев он пролежал в коме. В июне этого года мальчика отключили от аппарата ИВЛ. Сейчас он дышит самостоятельно. У него поставлены гастростома и трахеостома, чтобы ему легче было самостоятельно дышать и можно было его кормить.

По словам Инги Леписевой, состояние у ребенка вегетативное, эмоций никаких нет.

«Это тяжелый ребенок с органическим поражением центральной нервной системы. Кора головного мозга погибла еще во время травмы, но все остальные органы работают. У него здоровое и сердце, и легкие…» — объяснила врач.

Инга Леписева не дает каких-либо прогнозов, как будет восстанавливаться ребенок, но при таком диагнозе он вряд ли когда-то выйдет из этого вегетативного состояния, сможет ходить или что-либо понимать.

Напомним, в июне 2022 года Петрозаводский городской суд признал 38-летнего жителя Петрозаводска виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего ребенка. Петрозаводчанин получил 6 лет исправительной колонии общего режима.

В суде установлено, что мужчина 28 сентября 2020 года, находясь дома наедине со своим четырехмесячным сыном, из чувства мести, обусловленной неприязненными отношениями к матери ребенка, избил малыша. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу.