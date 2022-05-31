Жителя Петрозаводска, избившего до полусмерти младенца, отправили в колонию

Петрозаводчанин, чей сын более 1,5 лет находится в реанимации, получил 6 лет лишения свободы.

Петрозаводский городской суд признал 38-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего ребенка. Петрозаводчанин получил 6 лет исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

В суде установлено, что мужчина 28 сентября 2020 года, находясь дома наедине со своим четырехмесячным сыном, из чувства мести, обусловленной неприязненными отношениями к матери ребенка, избил малыша. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу.

«В судебном заседании подсудимый отрицал вину в совершении преступления, приводил различные версии получения сыном телесных повреждений. Несмотря на данное обстоятельство, суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал мужчину виновным в совершении преступления», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, малыш, попавший в возрасте 4-х месяцев в реанимацию, по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе. В Детской республиканской больнице ребенок находится уже более 1,5 лет.