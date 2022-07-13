В Петрозаводске младенец, жестоко избитый отцом, вышел из двухлетней комы

В детской республиканской больнице Карелии малыш, который после жестокого избиения пьяным отцом год и десять месяцев пролежал в коме, задышал самостоятельно.

Как рассказала «Столице на Онего» главный врач Детской республиканской больницы имени И. Н. Григовича Инга Леписева, ребенок, который поступил к ним в сентябре 2020 года с поражением (гипоксией) головного мозга, в июне, месяц назад, был отключен от аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких), самостоятельно задышал и был переведен из ИТАРа в обычную педиатрическую палату.

«Артему 15 мая исполнилось 2 года. Уже год и десять месяцев он лежит у нас в больнице. Месяц назад мы отключили его от аппарата ИВЛ. Такие попытки делались неоднократно, но, к сожалению, организм еще не мог дышать самостоятельно. В июне у нас получилось, месяц ребенок дышит самостоятельно, он переведен в педиатрическое отделение. У него поставлены гастростома и трахеостома, чтобы ему легче было самостоятельно дышать и мы могли его кормить», — рассказала главврач Инга Леписева.

По ее словам, состояние у ребенка вегетативное, эмоций никаких нет.

«Это тяжелый ребенок с органическим поражением центральной нервной системы. Кора головного мозга погибла еще во время травмы, но все остальные органы работают. У него здоровое и сердце, и легкие…» — объяснила врач.

Инга Леписева не дает каких-либо прогнозов, как будет восстанавливаться ребенок, но при таком диагнозе он вряд ли когда-то выйдет из этого вегетативного состояния, сможет ходить или что-либо понимать.

Врач объяснила, что на данный момент больница готова отдать ребенка домой.

«Родители детей, находящихся в таком состоянии, ухаживают за ними дома. Артема мы тоже можем отпустить домой. Но пока его мама не дает ответа. Она регулярно звонит и спрашивает о его состоянии, передает передачи, но по уходу за ним в больницу не ложится», — сказала Инга Владимировна.

Как стало известно «Столице на Онего», судьбой ребенка также интересуется бабушка со стороны отца, но она не может взять его домой, так как в силу возраста не способна ухаживать за таким тяжелым больным.

Также, по информации главврача Детской республиканской больницы, специальных учреждений, куда возможно было бы выписать такого ребенка, у нас в Петрозаводске нет.

«Если мама напишет отказ и заявление в Дом ребенка, то возможен перевод туда», — пояснила Инга Леписева.

Напомним, в июне 2022 года Петрозаводский городской суд признал 38-летнего жителя Петрозаводска виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего ребенка. Петрозаводчанин получил 6 лет исправительной колонии общего режима.

В суде установлено, что мужчина 28 сентября 2020 года, находясь дома наедине со своим четырехмесячным сыном, из чувства мести, обусловленной неприязненными отношениями к матери ребенка, избил малыша. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу.