Назначен новый руководитель Управтодора Карелии

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Начальником Управления автомобильных дорог Карелии назначен выходец из Санкт-Петербурга Дмитрий Тимошенков.
Он сменит на этом посту арестованного в прошлом году за получение взяток Алексея Никтина, сообщают "Вести Карелии".
Накануне нового начальника Управтодора представил коллективу первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Кондрашин. Исполнявшая обязанности начальника ведомства Яна Черненко стала заместителем Тимошенкова.
Подробнее читайте в материале издания.
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