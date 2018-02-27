Назначен новый руководитель Управтодора Карелии

Начальником Управления автомобильных дорог Карелии назначен выходец из Санкт-Петербурга Дмитрий Тимошенков.

Он сменит на этом посту арестованного в прошлом году за получение взяток Алексея Никтина, сообщают "Вести Карелии".

Накануне нового начальника Управтодора представил коллективу первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Кондрашин. Исполнявшая обязанности начальника ведомства Яна Черненко стала заместителем Тимошенкова.

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