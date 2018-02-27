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Новости. Общество
16:57, 27 Февраля 2018

Назначен новый руководитель Управтодора Карелии

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Начальником Управления автомобильных дорог Карелии назначен выходец из Санкт-Петербурга Дмитрий Тимошенков.

Он сменит на этом посту арестованного в прошлом году за получение взяток Алексея Никтина, сообщают "Вести Карелии".

Накануне нового начальника Управтодора представил коллективу первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Кондрашин. Исполнявшая обязанности начальника ведомства Яна Черненко стала заместителем Тимошенкова.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
pupsik
2018-02-27 17:13:43
".....закончил Ленинградский электротехнический институт связи имени Бонч-Бруевича, учился в высшей школе руководящих кадров средств связи в Москве...." А про дороги у него что?
Серж
2018-02-27 20:00:06
pupsik, Про дороги у него ...как бабло стричь и с мешком денег вернуться с поездки в Карелию , без посадки .
sherhan2
2018-02-27 18:11:32
pupsik, в статье запятую просто забыли поставить:" учился в высшей школе руководящих кадров средств,связи в Москве...."
Алик
2018-02-27 17:03:57
Даёшь ГОД без ВЗЯТОК!!!!
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