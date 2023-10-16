Реклама

Жилой комплекс «Флотилия» вырос до третьего этажа
16.10.2023 15:49
Федеральная пассажирская компания отсудила у проводницы из Суоярви внушительную сумму денег
Сегодня 07:40
Три земельных участка в Петрозаводске выставят на торги
17.10.2023 18:20

Назначена дата конкурса по отбору кандидатур на пост главы Петрозаводска

Новости. Политика
12:58, 18 Октября 2023
фото: © администрация Петрозаводска

Новости партнеров

Депутаты городского совета назначили дату конкурса, на котором определятся кандидатуры на должность главы карельской столицы.

В среду, 17 октября, на заседании Петросовета депутаты назначили дату конкурса, на котором определятся кандидатуры на пост главы столицы Карелии. 

Конкурс пройдет 20 ноября. В состав его комиссии от городского совета вошли депутаты Галина Васильева, Павел Петров, Александр Ханцевич и почетный гражданин Петрозаводска Николай Черненко.

При этом депутаты от КПРФ и «Яблока» отказались голосовать. На заседании представили этих партий Наталья Захарчук и Дмитрий Рыбаков заявили, что выступают за прямые выборы главы городского округа.

Напомним, конкурсу будет предшествовать прием документов от соискателей, который пройдет с 23 октября до 3 ноября. Затем комиссия проведет собеседования с претендентами, отберет не менее двух кандидатур и представит их для голосования на ноябрьской сессии горсовета.

Предполагается, что в конкурсную комиссию войдут восемь человек. Четырех утверждает Петросовет, а вторую половину – глава Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.10.2023, 08:20
Финны на границе с Карелией пропустили почти вдвое больше российских автомобилей, чем развернули
13.10.2023, 00:10
Неизвестный покупатель выиграл в лотерею 172 миллиарда рублей
12.10.2023, 20:30
В России взлетела цена на качественные зимние шины
14.10.2023, 22:00
Эксперты рассказали о самом полезном для здоровья чае с низким содержанием кофеина
15.10.2023, 00:10
Кардиолог рассказала, чем может обернуться напряженная работа без отдыха
11.10.2023, 09:28
Семья из карельского села заработала на «брусничной лихорадке» 400 тысяч рублей

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.