Назначена дата конкурса по отбору кандидатур на пост главы Петрозаводска

Депутаты городского совета назначили дату конкурса, на котором определятся кандидатуры на должность главы карельской столицы.

В среду, 17 октября, на заседании Петросовета депутаты назначили дату конкурса, на котором определятся кандидатуры на пост главы столицы Карелии.



Конкурс пройдет 20 ноября. В состав его комиссии от городского совета вошли депутаты Галина Васильева, Павел Петров, Александр Ханцевич и почетный гражданин Петрозаводска Николай Черненко.



При этом депутаты от КПРФ и «Яблока» отказались голосовать. На заседании представили этих партий Наталья Захарчук и Дмитрий Рыбаков заявили, что выступают за прямые выборы главы городского округа.



Напомним, конкурсу будет предшествовать прием документов от соискателей, который пройдет с 23 октября до 3 ноября. Затем комиссия проведет собеседования с претендентами, отберет не менее двух кандидатур и представит их для голосования на ноябрьской сессии горсовета.



Предполагается, что в конкурсную комиссию войдут восемь человек. Четырех утверждает Петросовет, а вторую половину – глава Карелии.