Назван легкий способ улучшить работу мозга

Чтобы мозг хорошо работал, нужно, чтобы он хорошо снабжался кровью.

Как улучшить кровоснабжение головного мозга, рассказал в интервью радио Sputnik рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Чрезмерная нагрузка, усталость, стрессы негативно влияют на многие системы нашего организма. Одним из результатов может стать нарушение мозгового кровообращения. Среди его возможных последствий – головные боли, проблемы с памятью, пониженная скорость реакции, невозможность сосредоточиться, спутанность сознания.



Хорошей профилактикой таких явлений является медицинский массаж определенных участков тела.



"Ухо имеет непосредственную связь с мозгом, то есть массаж ушных раковин улучшает мозговое кровообращение. Особенно сильное действие оказывает массаж мочки. Например, точка в центре мочки отвечает за зрение, если ее массировать или сильно на нее нажать, можно улучшить зрение. Массаж всей волосистой части головы также улучшает мозговое кровообращение. Воздействие на зону шеи, на воротниковую зону тоже рефлекторно улучшает мозговое кровообращение", – сказал Игорь Орлов.



Кроме того, мозговое кровообращение можно нормализовать путем массажа кистей рук и стоп. Например, для профилактики инсультов или когда у человека спутанное сознание, используется укалывание в определенные точки в этих местах до появления капли крови, рассказал врач.



"Массаж кистей, пальцев рук улучшает кровообращение, снимает стресс, нервное напряжение, нормализует артериальное давление, способствует профилактике сосудистых заболеваний головного мозга. То же самое относится к стопам. Особенно сильным действием на центральную нервную систему обладают точки, которые находятся на подушечках пальцев кистей и стоп. Если их сильно массировать, сдавить, прижать, ущипнуть, опустить в горячую воду – это приводит к нормализации мозгового кровообращения", – пояснил доктор.



Он уточнил, что воздействие на точки должно быть достаточно комфортным и мягким, не должно превышать болевой порог. Если возникают неприятные ощущения, интенсивность необходимо немедленно снизить, добавил рефлексотерапевт.