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Назван победитель седьмого сезона шоу "Голос.Дети" (ВИДЕО)

Новости. Вечерняя столица
19:40, 25 Апреля 2020
фото: © Кадр из шоу "Голос.Дети"
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Победителем суперфинала седьмого сезона шоу "Голос.Дети" стала Олеся Казаченко из команды Басты.

Казаченко, исполнившую песню Аллы Пугачевой "Миллион алых роз", признали победительницей по результатам зрительского голосования – она набрала 35,7 процента голосов, пишет издание "РИА Новости".

Софья Туманова из команды Валерия Меладзе получила 32,7 процента, а Артем Фокин из команды Полины Гагариной – 31,6 процента голосов.

Лучшим наставником сезона стал Баста.

Прошлогодний финал шоу "Голос.Дети" ознаменовался скандалом: победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой, набравшей 56,5 процента голосов, возмутила зрителей. Международная компания Group-IB провела проверку и выявила накрутку голосов, после чего Первый канал был вынужден аннулировать итоги голосования. Но конфликтная ситуация разрешилась благополучно – все девять финалистов проекта были объявлены победителями и получили по миллиону рублей.

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Комментарии

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новый
2020-04-25 19:52:07
Кто такая баста ? У нее есть кроме клички что-нибудь ?
Гость
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