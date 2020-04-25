Назван победитель седьмого сезона шоу "Голос.Дети" (ВИДЕО)

Победителем суперфинала седьмого сезона шоу "Голос.Дети" стала Олеся Казаченко из команды Басты.

Казаченко, исполнившую песню Аллы Пугачевой "Миллион алых роз", признали победительницей по результатам зрительского голосования – она набрала 35,7 процента голосов, пишет издание "РИА Новости".



Софья Туманова из команды Валерия Меладзе получила 32,7 процента, а Артем Фокин из команды Полины Гагариной – 31,6 процента голосов.



Лучшим наставником сезона стал Баста.



Прошлогодний финал шоу "Голос.Дети" ознаменовался скандалом: победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой, набравшей 56,5 процента голосов, возмутила зрителей. Международная компания Group-IB провела проверку и выявила накрутку голосов, после чего Первый канал был вынужден аннулировать итоги голосования. Но конфликтная ситуация разрешилась благополучно – все девять финалистов проекта были объявлены победителями и получили по миллиону рублей.