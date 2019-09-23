Названа дата проведения Главной елки Карелии

Артур Парфенчиков 20 сентября подписал распоряжение о подготовке к детской новогодней елке.

В распоряжении написано, что детский праздник "Главная елка Карелии" пройдет в Музыкальном театре 20 декабря.



Министерству культуры глава Карелии поручил разработать сценарий праздника, организовать мероприятия по его проведению, в том числе новогодний спектакль и театрализованное представление. Минобразу необходимо проработать питание, проживание и транспортное обслуживание делегаций из районов республики.





МВД и МЧС должны будут обеспечить комплексную безопасность делегаций в пути следования, а также во время проведения праздника, сообщается в документе.





