Названа дата проведения Главной елки Карелии

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Артур Парфенчиков 20 сентября подписал распоряжение о подготовке к детской новогодней елке.
В распоряжении написано, что детский праздник "Главная елка Карелии" пройдет в Музыкальном театре 20 декабря.
Министерству культуры глава Карелии поручил разработать сценарий праздника, организовать мероприятия по его проведению, в том числе новогодний спектакль и театрализованное представление. Минобразу необходимо проработать питание, проживание и транспортное обслуживание делегаций из районов республики.
МВД и МЧС должны будут обеспечить комплексную безопасность делегаций в пути следования, а также во время проведения праздника, сообщается в документе.
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