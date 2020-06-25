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Названа дата возможного открытия кинотеатров в России

Новости. Общество
22:00, 25 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Константинов
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Открытие кинотеатров и показ новых фильмов в России ожидается с середины июля, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Возможная дата начала работы кинотеатров – 15 июля, пишет "Интерфакс".

"Чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры, иначе это будет связано с крупными коммерческими рисками и проблемами для правообладателей. Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля, и дата продолжает оставаться для нас актуальной", – сказала Любимова журналистам в Волгограде, где она находится в рабочей поездке.

Министр отметила, что в рамках соответствия требованиям Роспотребнадзора по работе кинотеатров уже все разработано, но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах.

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