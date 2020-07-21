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Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту

Новости. Общество
19:40, 21 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Грузчик багажа в аэропорту назвал распространенную ошибку, которую совершают пассажиры перед полетом, пишут "РИА Новости".

По его словам, многие отдыхающие оставляют на чемоданах бирки со своими контактными данными, чтобы не потерять вещи. Однако эта деталь мешает грузчикам при переносе багажа.

"Часто бирки не дают взяться за ручку, они слишком большие, нередко соскакивают и обрываются", – цитирует его Daily Express.

Бирки также могут попасть в двигатель самолета, что чревато опасными последствиями.

Как говорит работник воздушной гавани, использование бирок абсолютно бессмысленно и доставляет грузчикам массу неудобства. Тем, кто боится потерять свои вещи, мужчина посоветовал написать контактные данные маркером на самом чемодане.

Грузчик также порекомендовал туристам брать с собой багаж на колесах, так как в этом случае меньше вероятность, что его повредят при переносе.

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