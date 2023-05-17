Названа очень необычная причина бесплодия

Специалист объяснила связь между завтраком и возможным бесплодием.

Привычка пропускать завтрак негативно влияет на функцию яичников и выработку женских половых гормонов, считает спортивный диетолог Джесс Хиллард. Ее мнение приводит Лента.ру со ссылкой на The Sun.

Хиллард назвала завтрак важнейшей в течение дня трапезой, поскольку он заряжает человека энергией и помогает не переедать до следующего приема пищи. Более того, диетолог уверена, что завтрак влияет на фертильную функцию женского организма. Если женщина регулярно не ест по утрам, объяснила Хиллард, это может стать причиной снижения функции яичников, что приводит к проблемам при зачатии и бесплодию.

«Это происходит, потому что голодание может снизить выработку репродуктивных гормонов, регулирующих менструальный цикл. Точно так же голодание может привести к снижению активности щитовидной железы и замедлению процесса высвобождения гормонов, что опять же является возможной причиной проблем с фертильностью», — предупредила Хиллард.

Диетолог добавила, что при поликистозе яичников интервальное голодание, наоборот, способно улучшить выработку гормонов, влияющих на работу женской репродуктивной системы.