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Новости. Общество
19:10, 04 Февраля 2019
фото: © Максим Григорьев/ТАСС

Названа предварительная причина смерти Децла

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Предварительной причиной смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, названа сердечная патология.

Об этом источник сообщил Федеральному агентству новостей, пишет Лента.ру.

"Предварительный диагноз — "смерть в связи с сердечной патологией". Но при этом экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений нет", — заявил источник.

Он отметил, что "были изъяты все возможные анализы — на алкоголь, на токсические вещества". Врачи исключили из возможных причин смерти инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг.

Близкие Толмацкого при этом утверждали, что он никогда не жаловался на здоровье. "Пока не будет проведен полный анализ, причину выяснить невозможно", — подчеркнул источник.

Собеседник агентства сослался на данные, полученные в Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

Похороны музыканта, по данным Лайф, состоятся 6 февраля на Пятницком кладбище.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске, где провел концерт. После выступления он зашел в гримерку, где ему стало плохо. Позже в сети появились видеокадры того, как врачи пытаются реанимировать музыканта. Децлу было 35 лет.

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