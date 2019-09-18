Названа цена продажи госпакета акций "Кареллеспрома"

Компания "Карелия Палп", выигравшая аукцион по продаже государственного пакета акций холдинга "Кареллеспром", предложила сумму выше начальной.

Начальная цена продажи составляла 999,4 млн рублей. В результате торгов цена увеличилась на "шаг аукциона" и составила более 1,009 млрд рублей.

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