Названа цена продажи госпакета акций "Кареллеспрома"

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Компания "Карелия Палп", выигравшая аукцион по продаже государственного пакета акций холдинга "Кареллеспром", предложила сумму выше начальной.
Начальная цена продажи составляла 999,4 млн рублей. В результате торгов цена увеличилась на "шаг аукциона" и составила более 1,009 млрд рублей.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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