Названа возможная дата остановки упрощенного визового режима России с ЕС

Постпреды ЕС могут утвердить остановку упрощенного визового режима с Россией уже в ближайшее время.

Как пишут РИА Новости, постпреды стран Евросоюза могут утвердить полную остановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на заседании COREPER 7 сентября, следует из обнародованной повестки встречи.

«Решение Совета ЕС о приостановке применения соглашения об упрощении визового режима с РФ. Утверждение», — значится в документе. Этот пункт стоит в повестке с пометкой «возможно».

Ранее в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует их выдавать — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов.

Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу Соглашение об упрощении выдачи виз. Были снижены сборы, сокращен перечень необходимых документов.

Согласно статистическим данным, на протяжении многих лет европейские страны выдавали наибольшее количество шенгенов именно гражданам России. В допандемийный 2019 год в РФ было подано более четырех миллионов заявок, на 98 процентов запросов был получен позитивный ответ.