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Названо неожиданное полезное свойство масок для больных COVID-19

Новости. Общество
21:40, 13 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Ношение медицинских масок пациентами с коронавирусом, может снизить тяжесть течения COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, к такому выводу пришли ученые из Национального института здравоохранения США, исследование которых опубликовано в Biophysical Journal.

Специалисты выяснили, что маски существенно повышают влажность вдыхаемого воздуха, тем самым стимулируя выработку интерферонов — белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение патогена.

"Повышенный уровень влажности — то, что большинство носителей масок, вероятно, чувствовали, не осознавая, что эта влажность на самом деле может быть им полезна", — отметил один из авторов исследования Адриан Бакс.

Влажный воздух также может ограничить распространение вируса в легкие, способствуя мукоцилиарному клиренсу — защитному механизму респираторного тракта, удаляющему слизь и потенциально вредные частицы из легких.

Ученые протестировали четыре распространенных типа масок: № 95, трехслойную одноразовую хирургическую, двухслойную из хлопка и полиэстера, а также тяжелую хлопковую. Добровольцев просили дышать в герметический черный ящик, после чего в коробке замеряли уровень влажности. Затем испытуемые повторяли процедуру с маской на лице.

Результаты показали, что во втором случае большая часть водяного пара оставалась на ткани, конденсировалась и повторно вдыхалась. Наибольший уровень влажности обеспечила толстая хлопковая маска.

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