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Названо самое опасное масло на кухне

Новости. Общество
00:10, 14 Ноября 2023
фото: © jcomp / Freepik

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Врач-гастроентеролог призвала отказаться от масла, которое используют многие россияне.

Мы привыкли слышать о вреде сливочного масла, ведь в нем много жиров, которые способны спровоцировать повышение холестерина, как следствие — «замусоривание» сосудов и атеросклероз. Но на самом деле хорошее сливочное масло, если есть его в меру, весьма полезно. Об этом говорят и диетологи, и кардиологи. Иногда даже именно его стоит выбирать для жарки.

Но в последнее время все чаще звучит мнение, что на наших кухнях есть масло, от которого стоит отказаться, хоть многие и считают его полезным.

«Есть несколько вредных масел на нашей кухне, но это я бы хотела выделить особо, — рассказала в своем блоге эндокринолог-гастроэнтеролог Диляра Лебедева. — Это масло употребляется буквально литрами в каждой семье, потому что оно дешевое, доступное и есть в каждом магазине. Речь о растительном подсолнечном масле».

Употребление его приводит к воспалению во всем организме, уточняет врач.

«Обостряются боли в суставах, портится кожа, повышается артериальное давление, образуются тромбы, растут холестериновые бляшки в сосудах. И все — из-за содержания в большом количестве воспалительной омеги-6».

Врач-гастроэнтеролог Виктория Зимина также отмечает, что в обычной жизни мы переедаем омеги-6. Ведь ее источников в нашем рационе много, и это не только подсолнечное мало, но и пальмовое, соевое, рапсовое, кукурузное. Кроме того, омеги-6 много в мясе птицы, яйцах, подсолнечных и тыквенных семечках, авокадо, злаках и хлебе, орехах кешью, пекан и кокосовых.

«Потребность организма в омеге-6 индивидуальна для каждого человека и находится в пределах 4,5-8 граммов в день, — говорит Виктория Зимина. — Поэтому все мы переедаем омеги-6 и принимать ее дополнительно не нужно. Старайтесь минимизировать в рационе растительные масла, поскольку избыток омеги-6 обеспечивает поддержку хронических воспалительных процессов и заболеваний», — говорит гастроэнтеролог.

Кокосовое. Оно состоит из полезных растительных насыщенных кислот. При нагревании не производит канцерогены.

Рафинированное оливковое. Рафинированное оливковое масло — это очищенный продукт, который не окисляется и не разлагается даже при 220-250°.

Масло гхи. Это масло животного происхождения. Отличается от сливочного масла тем, что в нем нет белка, лактозы и воды. Это 100% жир, который на вкус ничем не отличается от сливочного масла.

«Для жарки лучше использовать эти виды масел, а остальными пользоваться только для заправки холодных блюд. Конечно, лучше вообще ограничить жареное и готовить блюда более щадящим способом», — резюмирует врач Диляра Лебедева.

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