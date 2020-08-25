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Названы богатейшие семьи России

Новости. Общество
19:10, 25 Августа 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Семья Ротенбергов признана самой богатой в России в 2020 году по оценке совокупного состояния, приведённой журналом Forbes.

Ротенберги вернулись на первое место списка впервые за последние шесть лет. Их состояние оценивается в $5,45 миллиарда. Как отмечает издание, семья разбогатела в основном за счёт продажи "Стройгазмонтажа" компании "Газпром", пишет НСН.

На втором месте впервые включённая в рейтинг семья Гурьевых – владельцев "Фосагро". Их совокупное состояние Forbes оценил в $5,1 миллиарда.

Семья Гуцериевых (группа "Сафмар"), пять лет возглавлявшая список богатейших в России, теперь занимает третье место с совокупным состоянием в $3,2 миллиарда.

За ними в рейтинге богатейших бизнес кланов расположились Шаймиевы (группа ТАИФ) с состоянием в $2,85 миллиарда и Евтушенковы (АФК "Система") с состоянием в $2,3 миллиарда.

В топ-10 богатейших семей России в этом году шесть семей приумножили своё состояние, четыре – стали "беднее".

 

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