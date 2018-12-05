Названы десять лучших фильмов 2018 года

Американский институт киноискусства (AFI) опубликовал список десяти лучших фильмов этого года.

В него вошли такие киноленты, как "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера, "Черная пантера" Райна Куглера и "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса, пишет "РИА Новости".

Также в перечень попали: "Тихое место" Джона Красински, "Восьмой класс" Бо Бернэма, "Если Бил-Стрит могла бы заговорить" Барри Дженкинса, "Мэри Поппинс возвращается" Роба Маршалла, "Черный клановец" Спайка Ли, "Дневник пастыря" Пола Шредера и "Зеленая книга" Питера Фаррелли.

Специальную награду получила драма "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, в центре сюжета которой – история обеспеченной семьи в Мексике начала 1970-х.