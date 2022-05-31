Названы лекарства, провоцирующие выпадение волос

Доктор Мясников перечислил препараты, которые могут вызвать выпадение волос.

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал лекарственные средства, которые могут спровоцировать выпадение волос. Об этом пишут РИА Ноовости.

По его словам, выпадение около 20% волос является сигналом об облысении. Одной из частых причин потери густоты волосяного покрова становится прием станинов, средств против повышенного давления, противосудорожных препаратов, антибиотиков и лекарств от болезней желудка.

«Если вас это беспокоит, надо посмотреть, что еще вы принимаете. Вам дают витамины от выпадения волос, а при этом вы можете принимать не очень нужные вам лекарства, которые провоцируют выпадение волос», — заявил Мясников.

Врач также отметил, что у женщин наиболее частыми причинами потери волос являются железодефицитная анемия и недостаток белка в рационе. Также волосы могут интенсивно выпадать из-за инфекционных и хронических заболеваний, стресса и болезней щитовидной железы.