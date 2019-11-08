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Новости. Общество
18:00, 08 Ноября 2019
фото: "Лето ракет"

Названы любопытные премьеры британских сериалов

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С начала года британские телеканалы выпустили не один десяток любопытных мини-сериалов.

Традиционно большинство из них – остросюжетные детективы. Но есть и исключения – например, трагикомическое шоу о том, как сложно вернуться к обычной жизни после долгих лет в тюрьмы, пишет Wonderzine.

1. "Год кролика". Полная черного английского юмора высшей пробы викторианская комедия о неординарном трио сыщиков. Бывалый детектив-инспектор Рэббит много пьет, сквернословит и не чурается рукоприкладства – что, впрочем, не мешает ему ловить преступников одного за другим. Начальник назначает Рэббиту напарника – полного энтузиазма юного криминалиста только что из Гарварда.

2. "Батист". Спин-офф сериала "Пропавший без вести" 2014 года об отставном сыщике Жюльене Батисте. Неизлечимо больной Батист решает уйти на покой и переезжает с семьей в Амстердам. Однако работа догоняет харизматичного следователя даже на пенсии: ему в руки буквально сваливается дело о пропавшей девушке, племяннице безутешного британца по имени Эдвард.

3. "Лето ракет" (16+). Режиссер и сценарист Стивен Полякофф написал Summer of Rockets по мотивам биографии собственного отца – русского изобретателя Александра Полякова, который действительно делал слуховые аппараты для Черчилля.

4. "Добродетели". Тяжелая, эмоционально опустошающая драма о том, как встретиться лицом к лицу с демонами из прошлого и уцелеть. Герой впадает в отчаяние после того, как бывшая жена увозит его девятилетнего сына в Австралию.

5. "Жертва". Четырехсерийная душераздирающая судебная драма о материнском горе и том, как опасен самосуд в соцсетях.

6. "Вернуться к жизни" (16+). Драмеди о принятии и прощении. Сериал из шести получасовых эпизодов понравится тем, кто любит мрачные британские шуточки.

7. "Дикий Билл". Сбалансированный детективный сериал с удачными шутками на тему геополитики и социального расслоения, харизматичным главным героем и его очаровательным сайд-киком.

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